Банк России установил официальные курсы валют на 13 августа.

Курс доллара повысился на 17,44 копейки, составив 65,4287 рубля (65,2543 рубля на 12 августа). Курс евро поднялся на 10,35 копейки, до 73,1231 рубля (с 73,0196 рубля на 12 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро дорожают по отношению к рублю. На 11:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,47 рубля (плюс 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 11:56 мск стоил 73,18 рубля (плюс 8 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 65,21 до 65,56 рубля за доллар и от 73 до 73,25 рубля за евро.