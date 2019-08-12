Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,38% и составил 2 689,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,36% до отметки 1 294,12.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,6%, «АЛРОСы» — на 0,4%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,07%, Мосбиржи — 0,31%.

Негатив пока не добрался до российского рынка, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. В понедельник, с открытия американской торговой сессии, индексы США отправились вниз, вслед за европейскими, поясняет он.

«Российскому рынку на таком неоднозначном фоне удалось остаться в плюсе, очевидно, что рост нефтяных котировок перевешивал остальной негатив», — комментирует эксперт. Нефть марки Brent торговалась около 58,8 доллара за баррель, прибавляя 0,4%.

По прогнозу аналитика, вероятный диапазон на оставшуюся часть дня и начала следующих торгов для индекса Мосбиржи — 2 660—2 715 пунктов, для индекса РТС — 1 275—1 305 пунктов.