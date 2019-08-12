Текущая ситуация на мировом рынке нефти и падение цен на нем вызвано непредсказуемостью перспектив развития глобальной экономики из-за торговых войн, поэтому важно действовать в интересах рынка, что продолжит делать Россия вместе с ОПЕК+, сообщает Минэнерго РФ.



«Сегодняшняя ситуация и падение цен на нефть вызваны возросшей неопределенностью на рынке из-за торговых войн и, как следствие, непредсказуемых перспектив мировой экономики. В такой ситуации крайне важно проявлять ответственность и давать рынку столько нефти, сколько необходимо», — говорится в сообщении Минэнерго.

«Россия добросовестно выполняет соглашение о кооперации (ОПЕК+. — Прим. ред.) с начала года, в некоторых месяцах даже перевыполняя его, и мы планируем вместе с партнерами продолжить действовать соответствующе, в интересах рынка», — добавило ведомство.

Министерство при этом отметило, что интересы покупателей и потребителей сегодня совпадают — это снижение волатильности и повышение прозрачности рынка, чтобы обеспечивать инвестиции, достаточные для воспроизводства ресурсной базы и удовлетворения растущих потребностей мира в энергоносителях.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях до апреля 2020 года.