Объем рынка коллективных инвестиций в первом полугодии вырос на 5,5% до 7,2 трлн рублей, говорится в обзоре, подготовленном агентством «Эксперт РА».

Больше всего средств управляющие получили от пенсионных фондов и за счет военной ипотеки. Объем пенсионных резервов в УК вырос на 48 млрд рублей, а пенсионных накоплений — на 193 млрд рублей.

Аналитики агентства также отмечают снижение прироста средств физлиц в индивидуальном доверительном управлении (ИДУ) — всего на 5% против 23% годом ранее. Хотя при этом число клиентов-физлиц в ИДУ увеличилось с начала этого года на треть. Как говорится в исследовании, это обусловлено притоком клиентов в две управляющие компании — УК «Сбербанк Управление активами» и УК «Открытие». В сумме два участника рынка привлекли более 40 тыс. инвесторов. Приток средств в сегмент ИДУ за первое полугодие составил 26 млрд рублей.

В сегменте розничных ПИФов приток средств был небольшим (42 млрд рублей), однако темпы роста оказались выше, чем во втором полугодии 2018 года — 14% против 4%.

«Это может свидетельствовать о том, что в розничном сегменте снова наметился тренд на рост, однако рекордных объемов привлечений прошлого года рынок вряд ли сможет достичь», — полагают в «Эксперт РА».