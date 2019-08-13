Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 36 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,48 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 42 тыс. сделок на 4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,8925—65,88 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,7275 рубля, уменьшившись на 62 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 11,9 тыс. сделок на 638,5 млн евро по курсам от 72,5 до 73,8875 рубля за евро.



Рубль, в отличие от фондовой секции, более активно отреагировал на внешний позитив, замечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он отмечает, что долларовым «быкам» в очередной раз не удалось закрепиться выше сопротивления, расположенного на уровне 65,5 рубля, что открыло бы им дорогу в район 67 рублей.

«В текущей ситуации можно ожидать полноценных попыток американской валюты пробить поддержку на отметке 65 рублей. В случае отступления пары USD/RUB под этот уровень может начаться волна закрытия спекулятивных длинных позиций в долларе по «стопам», — прогнозирует эксперт.

По его словам, это поспособствует коррекционному снижению доллара, целью которого может выступить поддержка на уровне 64 рублей.