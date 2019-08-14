Мировые цены на нефть во вторник, 13 августа, продемонстрировали положительную динамику и подросли более чем на 2 доллара, свидетельствуют данные торгов.

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке поднялись по итогам торгов на 2,17 доллара и составили 57,1 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость октябрьских контрактов на Brent выросла на 2,73 доллара до 61,3 доллара за баррель.