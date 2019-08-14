Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 13 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 65,14 рубля (плюс 21 копейка), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 31 копейку и составил 72,85 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, пока не виден повод для продолжения восходящей динамики российской валюты. Ожидается его возвращение в привычный всем диапазон, добавил аналитик.