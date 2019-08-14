Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:13 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 678,88 пункта. Индекс РТС снизился на 0,22% до отметки 1 295,02.

«Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 655—2 705 пунктов, по индексу РТС — 1 285—1 310 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

