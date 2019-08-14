Банк России установил официальные курсы валют на 15 августа.

Курс доллара снизился на 39,85 копейки, составив 65,2032 рубля (65,6017 рубля на 14 августа). Курс евро снижен на 51,12 копейки, до 72,9037 рубля (73,4149 рубля на 14 августа).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 65,31 рубля (плюс 38 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 73 рубля (плюс почти 46 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 65,01—65,34 рубля за доллар и 72,64—73,06 рубля за евро.