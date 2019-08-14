Фондовые торги в РФ закрылись в среду в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи оказался на 1,61% ниже уровня закрытия предыдущей сессии и составил 2 637,04 пункта. Индекс РТС рухнул на 2,94% — до отметки 1 259,68.

«В среду на российском фондовом рынке продолжилась негативная динамика. И если днем ранее наш рынок не смог воспользоваться позитивным внешним фоном, то сегодня он полноценно отыграл внешний негатив», — отмечает главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Продажам в наших акциях способствовала коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent скомпенсировал более половины вчерашнего роста, отступив в район 59 долларов за баррель. Что же касается западных фондовых площадок, то они не только скомпенсировали рост предыдущей сессии, но и ушли ниже уровней закрытия понедельника», — указывает он.



В среду «сошла на нет эйфория от вчерашнего примирительного заявления США по поводу пошлин на китайские товары», обращает внимание старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. «Фондовые индексы и цены на сырье двинулись вниз, растеряв почти весь свой вчерашний рост… Нефть марки Brent торговалась вблизи 59,2 доллара за баррель, снижаясь на 3,5%. На таком неблагоприятном фоне откатился и российский рынок акций», — комментировал Иосуб незадолго до окончания российской фондовой сессии.

Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели сегодня на 3,21%, ВТБ — на 3,01%, «АЛРОСы» — на 2,79%, Сбербанка — на 2,72%, «Яндекса» — на 2,22%, «Газпрома» — на 1,21%, Мосбиржи — на 0,84%, «Норильского никеля» — на 0,36%, МТС — на 0,29%. Бумаги «Магнита» выросли в цене на 0,54%.

