Решение администрации США отложить введение пошлин на ряд товаров из Китая до декабря ослабило давление на нефть. Цена Brent отреагировала на это ростом до уровня выше 60 долларов за баррель. Однако экономический спад продолжит оставаться основной проблемой для нефти, уверены эксперты, опрошенные ТАСС. Поводов для роста котировок больше нет, говорят они.

«Китай — очень важный потребитель нефти. От того, какая динамика спроса будет со стороны Китая, во многом будет зависеть направление, в котором двинется цена на нефть», — поясняет аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Утихшая было летом волатильность на рынке нефти в августе вновь напомнила о себе. Стоимость нефти Brent рухнула почти на 5 долларов — ниже 58 за баррель — на заявлении американского лидера Дональда Трампа о том, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. Трамп обвинял Пекин в невыполнении обещаний увеличить объемы закупок американской сельхозпродукции. Однако в начале этой недели Белый дом сообщил, что повышение тарифов на часть товаров переносится на середину декабря. На этой новости цена на нефть подскочила сразу на 5% — до 61,35 доллара за баррель.

Впрочем, перенос жесткого сценария тарифной войны на декабрь не означает, что волатильность на рынке нефти откладывается до конца года, считают эксперты. Отсрочка в повышении тарифов мало что изменит, основные проблемы нефти связаны с глобальным экономическим спадом, объясняет глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

«Исходя из этого цена на нефть будет по-прежнему определяться заголовками газет. Сегодня мы видим, что кривая доходности двухлетних казначейских облигаций США впервые опустилась ниже десятилетних, — это будет продолжать усиливать страх рынков перед рецессией», — предупреждает он.

На рынке госдолга США сработал последний индикатор грядущей рецессии Доходность двухлетних госбумаг США оказалась выше доходности аналогичных десятилетних бумаг впервые с предыдущего кризиса. За динамикой этой разницы следили финансисты всего мира — это считается самым надежным индикатором рецессии, пишет РБК .

Цена нефти сегодня больше определяется игрой спекулятивных инвесторов на финансовом рынке, которые используют новостную повестку, соглашается Калачев из «Финама». Фундаментально же обострение торговых отношений США с Китаем отражается на экономике последнего и ведет к замедлению темпов роста.

На нефтяные котировки также давят рост добычи в США и продолжающиеся закупки Китаем нефти у Ирана в обход санкций, напоминает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

«Цена нефти Brent может опуститься до 50 долларов за баррель, если торговая война будет способствовать дальнейшему росту рецессии», — говорит Хансен. Однако в этом случае в игру вступит противовес — альянс стран ОПЕК+, которые попытаются цену поддержать, считает он.

«Ниже 50 долларов нефть не дадут опустить ни ОПЕК, ни сами Штаты, поскольку сланцевым производителям это тоже невыгодно», — добавляет Калачев.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что до конца этого года нефть будет торговаться в коридоре 50—70 долларов за баррель. «Сильный рост или падение цен невыгодны, а колебание в определенном диапазоне устраивает всех, да еще дает возможность игрокам на этом заработать. Финансовый сектор в этом тоже заинтересован», — отмечает Калачев.

Лишних поводов для роста у нефти нет, уверены эксперты. «В пользу роста факторов практически нет, — рассуждает Полищук из Райффайзенбанка. — Максимально нефть может двигаться плюс-минус на 10% на спекулятивных заявлениях, в коридоре 55—65 долларов за баррель».



Факторы, которые могли привести к резким скачкам за пределы этого диапазона, в виде санкций или обострения обстановки в Персидском заливе в основном отыграны, заключает он.