Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 643 пункта. Индекс РТС вырос на 0,06% до отметки 1 260,41.

«Мы ожидаем нейтрального открытия российского рынка, а дальше его участники будут жадно ловить вновь поступающие новости с рынка глобального. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 610—2 665 пунктов, по индексу РТС — 1 245—1 270 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.