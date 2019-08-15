ЦБ установил официальные курсы валют на 16 августа.

Курс доллара повысился на 68,75 копейки, составив 65,8907 рубля (65,2032 рубля на 15 августа). Курс евро увеличился на 55,13 копейки до 73,455 рубля (72,9037 рубля на 15 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 73,88 рубля (плюс 32 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 65,67—66,33 рубля за доллар и 73,18—73,91 рубля за евро.