Российские фондовые индексы снизились по итогам торгов четверга, как и днем ранее, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,43% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии — до 2 625,58 пункта. Индекс РТС потерял 0,76% и составил 1 250,13 пункта.

Котировки акций «ЛУКОЙЛа» снизились на 1,63%, Сбербанка — на 1,16%, ВТБ — на 0,97%, самой Московской биржи — на 0,89%, «Магнита» — на 0,53%, МТС — на 0,39%, «Яндекса» — на 0,36%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,81%, «АЛРОСы» — на 0,64%, «Газпрома» — на 0,02%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в минусе ввиду неблагоприятного внешнего фона», — говорится в комментарии аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, распространенном незадолго до окончания сессии.



«Торги на фондовых биржах США открылись повышением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ вышли в минус… на фоне угроз Китая по осуществлению ответных мер в случае ввода пошлин на импорт всех китайских товаров в страну… Опубликованная в четверг статистика носила в основном негативный характер, подтверждая слабость американской экономики… Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте… Нефтяные цены к вечеру оставались в минусе и теряли порядка 1,5—2,5% на фоне опасений за состояние мировой экономики и потенциальное замедление спроса на нефть», — описывает эксперт обстановку на рынках.

По мнению Кожуховой, в ближайшие дни сохраняется опасность падения индекса Мосбиржи и индекса РТС в район поддержек в 2 600 и 1 240 пунктов соответственно. Сопротивлениями для индексов выступают уровни 2 645 и 1 270 пунктов.



«На мировых фондовых площадках настроения во второй половине недели оставались пессимистичными, что не давало рискованным активам особенных шансов на рост. Инвесторы ждут новостей с торгового фронта, сигналов с рынка нефти и комментариев ФРС относительно дальнейшей политики регулятора. На данный момент инициатива на рынках захвачена «медведями», — заключает аналитик.