Рубль продемонстрировал разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Биржевой курс доллара на 19:00 мск достиг почти 66,14 рубля, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Между тем евро подешевел на 14 копеек: курс, в течение дня преодолевавший планку в 74 рубля, на 19:00 составил 73,42 рубля.

Курсовые диапазоны с начала сегодняшних торгов — 65,67—66,59 рубля за доллар и 73,18—74,25 рубля за евро. С долларом было совершено почти 43,7 тыс. сделок на 3,8 млрд долларов, с евро — 11,8 тыс. сделок на 777,3 млн евро.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова указывает, что в течение сессии курс доллара обновил максимум с февраля текущего года, а евро поднимался до пика с марта. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб пояснил, что, в частности, курс евро дешевел во второй половине из-за ослабления на мировом рынке.