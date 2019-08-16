Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени снизился 10 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 10 копеек и составил 65,96 рубля, а евро подешевел до 73,22 рубля (минус 19 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу откат рубля может продолжиться на улучшении мировых настроений, хотя доллар пока еще очень силен на мировом валютном рынке.

«Однако возврат российской валюты в коридор последнего времени 65—65,5 остается под вопросом: негативные ожидания на рынке все еще преобладают», — пояснял аналитик.

«Утром российские фондовые индексы и рубль имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста вслед за улучшением настроений на мировых площадках», — прогнозировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.