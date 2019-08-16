Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,51% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 638,9 пункта. Индекс РТС вырос на 0,72% до отметки 1 259,15.

«Утренний рост нефтяных котировок и азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который имеет все шансы начать торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 600—2 650 пунктов, по индексу РТС — 1 240—1 265 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.