Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Horizon Therapeutics, ожидая их дальнейшего удорожания. Биофармацевтическая компания показала хорошие финансовые результаты за II квартал: выручка увеличилась на 5,9% до 320,6 млн долларов и превзошла усредненные ожидания рынка. Скорректированная прибыль на акцию составила 49 центов, что также выше прогнозов.

Положительным фактором аналитики инвесткомпании считают завершенное в прошлом мае приобретение фирмы River Vision с ее новым экспериментальным препаратом для лечения болезни глаз. «В случае одобрения этот препарат сулит компании дополнительный поток выручки», — отмечает аналитик «Финама» Зарина Саидова.

Акции Horizon Therapeutics принесли за прошлый год инвесторам доходность более 37% годовых, однако, с точки зрения аналитиков, эти бумаги все еще остаются недооцененными. Как ожидают в «Финаме», потенциал роста стоимости бумаг компании составляет 16%.

«Мы положительно оцениваем опубликованную компанией отчетность за второй квартал и считаем, что продажи Horizon Pharma в орфанном и ревматологическом сегментах сохраняют потенциал роста. Мы по-прежнему считаем акции компании недооцененными с фундаментальной точки зрения», — отмечает Саидова.