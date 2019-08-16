Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск доллар стоил 66,49 рубля, что на 43 копейки выше уровня закрытия сессии четверга. Курс евро на тот же момент времени равнялся 73,74 рубля (плюс 34 копейки).

С начала торгового дня было проведено более 27 тыс. сделок с долларом на 2,29 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,86—66,53 рубля за доллар. По европейской валюте было заключено 6,8 тыс. сделок на 382 млн евро по курсам от 72,99 до 73,78 рубля за евро.



«В понедельник, 19 августа, наиболее значимой новостью станет статистика по уровню занятости и безработицы в России за июль. Аналитики уже бьют тревогу, предсказывая, что в июле безработица в нашей стране выросла с 4,4% до 4,5% трудоспособного населения, и, если прогноз сбудется, можно ожидать краткосрочного негативного воздействия этих данных на рубль», — полагает заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.