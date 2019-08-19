Рубль начал торговую сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 26 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 23 копейки. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,35 рубля (минус 17 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 73,62 рубля (минус 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, внешний фон говорит о том, что в понедельник рубль отыграет часть потерь.

«Вполне возможно, что по итогам дня рубль сможет закрепиться под отметкой 66. Однако о возвращении в канал 65—65,5 рубля за доллар, где торги проходили первую часть августа, говорить пока рано. В частности, этому будет мешать сильный доллар, который не реагирует на слова Трампа о прогрессе в переговорах с китайцами. Так, пара евро/доллар по-прежнему торгуется под отметкой 1,11», — пояснял аналитик.