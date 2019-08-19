Группа компаний Freedom Finance объявляет о запуске специальной карты для тех, кто торгует на биржах, и владельцев брокерских счетов. Карта привязана к брокерскому счету и позволяет осуществлять операции, используя средства на нем. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Карта дает возможность получать 3% годовых в долларах на остаток по брокерскому счету.

Карта инвестора позволяет пополнить брокерский счет через банкомат банка «Фридом Финанс» или совершить операции по переводу с карты любого другого банка через сайт bankffin.ru. Снятие наличных в иностранной валюте доступно в любом банкомате мира по внутреннему курсу банка «Фридом Финанс».

Владельцы карты инвестора получают премиальное обслуживание категории Рlatinum по всему миру.