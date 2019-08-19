Курс доллара в ходе валютных торгов понедельника превысил отметку в 67 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Максимальный курс, достигнутый с начала сегодняшних торгов, составил 67,03 рубля за доллар (минимальный равнялся 66,25 рубля). На 14:35 мск курс равнялся 66,98 рубля (плюс 46 копеек к уровню закрытия пятничной сессии).

По словам главного аналитика компании «БКС Премьер» Антона Покатовича, движение курса рубля в начале недели в основном все еще обусловлено возросшим уровнем пессимизма в настроениях рынка. «По нашему мнению, рыночный risk off не просто сохраняется, но и набирает силу», — говорится в комментарии эксперта.

Покатович, описывая обстановку на рынках, упоминает ситуацию с торговыми переговорами Китая и США. «За выходные рынки получили еще одну порцию комментариев как со стороны Китая, так и со стороны США в лице [президента Дональда] Трампа, причем риторика обеих сторон, по нашим оценкам, все еще далека от какого-либо движения к компромиссу. Также мы видим, что недовольство китайской стороны в плоскости участия западных представителей в гонконгских процессах также возрастает, что в перспективе может привести к еще одному витку обострения торговых и дипломатических отношений двух держав», — отмечает аналитик.

В компании «БКС Премьер» полагают, что настоящая паника все-таки еще не пришла на рынки и это не позволяет исключать в перспективе вероятность каскадных распродаж рисковых активов. В ближайшие дни, если рыночный оптимизм не найдет основы для своего укрепления, рубль может сохранить склонность к ослаблению, предупреждает Покатович.

В компании FxPro указывают, что «российская валюта развернулась в сторону снижения, несмотря на позитивный внешний фон». По мнению аналитической команды FxPro, «с одной стороны, сползание против рынка говорит о том, что «маховик ослабления» рубля раскручивается и российской валюте в настоящий момент сложно найти сторонников. С другой стороны, низкие объемы позволяют предполагать, что за сползанием рубля и российского рынка в целом может стоять не более чем летнее затишье». Эксперты обращают внимание на то, что в условиях сниженной торговой активности на рынке «тренды склонны развиваться по накатанной». «Судя по всему, инвесторы попросту не спешат с покупками, давая рублю спокойно опадать», — заключают в FxPro.

«Снижение торговых объемов по мере развития тренда часто выступает сигналом затухания импульса. Это может касаться и российской валюты. Против доллара рубль опустился к уровням начала года, куда также стремится нефть и азиатские рынки. Таким образом, российская валюта окончательно растеряла ореол пуленепробиваемости, который окружал ее с января и позволял устойчиво расти вопреки провалам нефти», — пишут эксперты.