Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,26% и составил 2 648,09 пункта. Индекс РТС подрос на 0,62% — до отметки 1 247,53.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,09%, «Газпрома» — на 0,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 4,8%, «АЛРОСы» — на 0,14%, Московской биржи — на 0,84%.



«Индекс Мосбиржи поднялся к вечеру в область 2 649 пунктов, это первая положительная сессия после распродаж прошлой недели. Во вторник рынок может стабилизироваться в данном случае в рамках 2 640—2 670 пунктов, что само по себе будет неплохо. Индекс РТС сегодня восстановился к 1 249 пунктам, при текущих курсовых качках завтра его вполне можно наблюдать краткосрочно в пределах 1 230—1 260 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

