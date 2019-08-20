Минфин России 21 августа проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму около 25,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На первом аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года в объеме 20 млрд рублей.

На втором аукционе ведомство попытается разместить облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 5,34 млрд рублей.