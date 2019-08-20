Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,93% и составил 2 672,84 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,37% — до отметки 1 264,59.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,64%, «Газпрома» — выросли на 2,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,65%, «АЛРОСы» — снизились на 1,67%, Московской биржи — на 1,19%.



«Российский рынок акций во вторник держится в «зеленом», но это, пожалуй, его личная история — внешний фон постепенно ухудшается, мировые индексы в минусе, поэтому конъюнктура рано или поздно начнет давить и на отечественные бенчмарки тоже. Индекс Мосбиржи поднялся к 2 665 пунктам, но в среду выше 2 675 пунктов ему вряд ли удастся преодолеть. Индекс РТС вырос к 1 260 пунктам и завтра может подрасти к 1 265 пунктам, если курсовая конъюнктура позволит», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

