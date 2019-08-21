Акции компании «Роснефть», опубликовавшей в среду квартальную и полугодовую отчетность по МСФО, дорожают в ходе торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 11:55 мск стоимость обыкновенных акций равнялась 413,95 рубля, что на 1,48% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. При этом с начала торгового дня котировки доходили до 416,95 рубля.

«Роснефть» обнародовала в среду финансовые результаты за II квартал и первое полугодие 2019 года по МСФО. Так, полугодовая чистая прибыль выросла на 9% в годовом выражении и составила 325 млрд рублей. В том числе квартальная прибыль равнялась 194 млрд, превысив показатель I квартала в 1,5 раза. Кроме того, отмечается сокращение финансового долга и торговых обязательств компании на 800 млрд рублей с начала года.



Также сегодня стало известно, что совет директоров «Роснефти» по итогам заседания 20 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 рубля на акцию, что соответствует 50% относящейся к акционерам чистой прибыли по МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена «Роснефтью» на выплату дивидендов, составит 162,6 млрд рублей.