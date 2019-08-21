Московская биржа планирует запустить фьючерсы с привязкой к индексу стоимости недвижимости в Москве, сообщил директор департамента срочного рынка Московской биржи Арсений Глазков. Примерная дата запуска продукта — IV квартал 2019 года.

По его словам, расчет индекса недвижимости будет производиться с учетом цены одного квадратного метра жилья в Москве на базе ипотечных сделок Сбербанка.

«Мы работаем над этим проектом со Сбербанком. Сбербанк — обладатель 60% всей ипотеки... Индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка», — пояснил Глазков.

Он добавил, что пока в выборку для расчета индекса недвижимости будет входить только вторичный рынок и из нее будет исключена элитная недвижимость.