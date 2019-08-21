Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции Mosaic, одного из крупнейших в мире производителей и продавцов калийных и фосфорных удобрений, считая их недооцененными относительно текущего уровня котировок.

Сейчас бумаги компании торгуются на NYSE ниже 20 долларов за штуку. По оценке аналитика инвесткомпании Анны Калмыковой, их стоимость может вырасти до 25 долларов (потенциал роста выше 26%). «Оптимистичные ожидания в отношении финансовых результатов следующего года и заметная недооцененность по мультипликаторам выступают в пользу дальнейшего роста акций Mosaic», — считает она.

Согласно финансовому отчету Mosaic за II квартал 2019 года, чистый убыток компании за три месяца составил 233,1 млн долларов. При этом без учета разовых статей была зафиксирована скорректированная прибыль на уровне 12 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали 29 центов на бумагу. Выручка в отчетном периоде уменьшилась на 1,3%. Не слишком удачные результаты компании в отчетном периоде были связаны с дождями и наводнениями в США, приведшими к задержке весенних сельскохозяйственных работ и сопутствующему ослаблению спроса на удобрения.

Вместе с тем, как считают в «Финаме», неудачная динамика ключевых показателей уже привела к существенному снижению цен на акции компании в последние годы, компания существенно недооценена по большинству показателей по сравнению с конкурентами.