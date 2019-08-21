Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,04% и составил 2 673,95 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,23% — до отметки 1 280,19.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,21%, «Газпрома» — снизились на 0,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, «АЛРОСы» — выросли на 0,79%, Московской биржи — на 0,44%.



«Рынок акций РФ днем торговался скромно, но к вечеру покупатели разошлись. Индекс Мосбиржи поднимается к 2 672 пунктам, сохраняя на завтра в силе краткосрочный коридор 2 650—2 680 пунктов. Индекс РТС пользуется курсовой качкой и уже взлетел почти к 1 280 пунктам, что будет актуально и завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

