Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 81 копейку к предыдущему закрытию и составил 65,75 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,1 тыс. сделок на сумму порядка 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,74—66,4 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 72,95 рубля и снизился на 92 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,3 тыс. сделок примерно на 505,1 млн евро по курсам от 72,95 до 73,62 рубля за евро.

«Восстановление в нефти и позитивная риторика из-за рубежа, а также косметический эффект от налогового периода толкнули в среду доллар в область 65,83 рубля, а евро — к 73,06 рубля. Таким образом, «россиянин» эффектно отыграл часть предыдущих потерь. Сколько продлится эта рублевая эйфория? Не думаю, что долго, потому что поддержка от налогов быстро иссякнет, а сам факт возвращения России в G7 к 2020 году позитивен вполне умеренно — нет смысла рассчитывать здесь на решение всех накопившихся проблем», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.