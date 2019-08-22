Минэкономики расширяет субсидирование выхода на биржу малых и средних предприятий (МСП), сообщает «Коммерсант» . Ведомство распределило 5,8 млн рублей между первыми претендентами и объяснило порядок доступа к еще 300 млн рублей, заявки на них в министерстве ждут до 1 октября.

В подготовленной Минэкономики программе господдержки выхода малого бизнеса на фондовый рынок речь идет о субсидировании выпуска субъектами МСП акций и облигаций и о компенсации их расходов на выплату купонного дохода. Так, малые компании, разместившиеся на бирже, смогут подать заявку на возмещение части понесенных ими затрат. В постановлении правительства, содержащем правила предоставления таких субсидий, говорится, что покрытие малому бизнесу расходов на размещение акций и облигаций составит до 2% от объема размещения, но не более 1,5 млн рублей на один выпуск.

Минэкономики готово компенсировать до 70% расходов компаний на выплату купонного дохода по облигациям. Ограничителем такой выплаты, как поясняют в министерстве, станет правило, по которому компенсируется 0,7 годовой ставки по облигациям — если она ниже ключевой ставки ЦБ на дату выплаты.

Получить субсидии смогут компании из реестра МСП, не имеющие налоговых долгов. Заявки можно подавать в два этапа, до 1 июля и до 1 октября, их рассмотрение должно занимать не более 50 дней — предполагается, что пакет документов, представленный субъектом МСП, Минэкономики направит для проверки в АО «Корпорация МСП», а затем примет решение о выплатах и подпишет с компанией соглашение о предоставлении субсидии. Первыми на госсредства будут претендовать малые компании из приоритетных отраслей — АПК, обработка, строительство, медицина, образование и туризм.