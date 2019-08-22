Фондовые торги в РФ открылись в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи составил 2 670,66 пункта (минус 0,12%), индекс РТС — 1 277,97 пункта (минус 0,17%).



Позже индекс РТС предпринял попытки роста: так, на 10:17 он в плюсе на 0,06% — на отметке 1 280,91.



Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб отмечал в комментарии, распространенном незадолго до начала сессии, что «утренняя неопределенность в Азии и снижающиеся нефтяные котировки задают умеренно негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 645—2 700 пунктов, по индексу РТС — 1 265—1 295 пунктов».

В числе прочего эксперт напоминает, что сегодня «Черкизово» опубликует финансовую отчетность по МСФО за II квартал и первое полугодие.