ЦБ установил официальные курсы валют на 23 августа.

Курс доллара понизился на 64,34 копейки, составив 65,6196 рубля (66,263 рубля на 22 августа). Курс евро снижен на 66,77 копейки до 72,8312 рубля (73,4989 рубля на 22 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня в четверг демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,61 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,77 рубля (минус 16 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии равны 65,45—65,94 рубля за доллар и 72,64—73,07 рубля за евро.