Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,04% и составил 2 675,13 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,19% — до отметки 1 282,63.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,4%, «Газпрома» — на 0,36%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,06%, «АЛРОСы» — на 0,01%. Акции Московской биржи поднялись на 0,82%.



«Рынок акций РФ в четверг балансирует в положительной зоне, но покупатели становятся все более осторожными. Во внешней конъюнктуре все вроде бы стабильно, но бурно покупать прямо сейчас инвесторам уже неинтересно. Индекс Мосбиржи топчется к вечеру около 2 674 пунктов, краткосрочной целью здесь может быть закрепление в границах 2 650—2 680 пунктов. Индекс РТС продолжает повышаться по накатанной и уже стоит рядом с 1 282 пунктами», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

