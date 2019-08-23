Российские индексы растут в первые минуты торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,12% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 678,23 пункта. Индекс РТС вырос на 0,33% до 1 286,82 пункта.

«Завершение текущей недели проходит в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут более четких сигналов относительно перспектив снижения процентных ставок», — описывает общую обстановку на рынках главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Мы продолжаем рассчитывать на мягкую риторику ФРС, что позволит поддержать мировые рынки и будет способствовать росту индекса Мосбиржи, который может перейти в верхнюю половину диапазона 2 650—2 700 пунктов и попытаться протестировать его верхнюю границу. Внутренних событий не так много (отчетность Мосбиржи, дивиденды «Новатэка»), поэтому определяющим будет внешний фон; поддержку могут оказать и стабильные цены на нефть», — отмечается в комментарии, распространенном перед началом торгов.

Позже индекс Мосбиржи уходил на отрицательную территорию, на 10:20 он составлял 2 672,28 пункта (минус 0,11%).

