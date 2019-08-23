Московская биржа публикует в пятницу финансовые результаты II квартала 2019 года по МСФО. «Значительное увеличение доходов на рынке облигаций и денежном рынке, а также от расчетно-депозитарных услуг обеспечило рекордный уровень комиссионного дохода за указанный период», — отмечается в сообщении фондовой площадки.

Так, комиссионные доходы выросли в сравнении со II кварталом прошлого года на 10,7% до 6,562 млрд рублей благодаря росту объема комиссий практически на всех рынках. Чистый процентный доход увеличился на 9,4%.

Квартальная чистая прибыль выросла на 21,3% в годовом выражении до 5,903 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 5,836 млрд рублей (плюс 8,7%).

«Московская биржа завершила второй квартал с рекордным показателем комиссионного дохода и значительным увеличением чистой прибыли. Хочу отметить рост объемов торгов и комиссионного дохода на фондовом рынке, особенно в сегменте первичного долгового рынка. Это подтверждает роль биржи в качестве основной площадки для привлечения капитала в российскую экономику. На рынке акций и облигаций все большее значение приобретают частные инвесторы: ежемесячно открывается свыше 100 тысяч новых биржевых счетов, и мы рассчитываем на продолжение этой тенденции, в том числе благодаря развитию цифровых каналов продаж», — комментирует председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

В числе прочего в релизе площадки сообщается, что общая капитализация рынка акций по итогам II квартала составила 45,48 трлн рублей. Индекс Мосбиржи вырос на 10,8% за квартал. Квартальный объем торгов на рынке акций увеличился на 3,7% в годовом выражении.



Объем торгов облигациями (без учета однодневных) вырос на 20,3%. Объем торгов на денежном рынке уменьшился на 7,9% в связи с сокращением объемов операций междилерского РЕПО и объемов кредитных и депозитных операций. Объем торгов на срочном рынке уменьшился на 12% по сравнению со II кварталом 2018 года в связи с сокращением объема торгов валютными и индексными контрактами.