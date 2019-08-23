Фонды, инвестирующие в Россию, за неделю по 21 августа показали самые большие оттоки за последние 2,5 года, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

Так, инвесторы вывели из фондов, специализирующихся только на российском рынке, 330 млн долларов против 50 млн на предыдущей неделе. Это самый большой отток с марта 2017 года.

Отток средств с рынка облигаций за неделю увеличился до 60 млн долларов с 40 млн долларов неделей ранее.

Совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили 500 млн долларов против 220 млн на предыдущей неделе.

Данные сигнализируют о сохранении негативных тенденций в потоках фондов. На короткую перспективу возможны риски для российских акций и облигаций.