Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% и составил 2 660,74 пункта. Индекс РТС опустился на 1,11% — до отметки 1 268,45.

Бумаги Сбербанка не изменились в цене, «Газпрома» — подешевели на 1,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,73%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,42%, Московской биржи — на 0,92%.



«В начале следующей недели индекс РТС останется на отметках в 1 250—1 310 пунктов, а индекс Мосбиржи — на уровнях в 2 620—2 700 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

