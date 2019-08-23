Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 57 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,18 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 37,5 тыс. сделок на сумму порядка 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,52—66,12 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 73,72 рубля и вырос на 1,04 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 11 тыс. сделок примерно на 688 млн евро по курсам от 72,53 до 73,68 рубля за евро.

«Вероятные границы колебаний по доллару на вечер — 65,25—66,5 рубля, по евро — 72—73,5 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.