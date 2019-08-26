Рубль начал торговую сессию понедельника положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск доллар дешевел на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 10 копеек. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,87 рубля (минус 12 копеек). Курс евро на 10:15 мск равнялся 73,3 рубля (минус 21 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, пока нет причин для роста пары доллар/рубль выше отметки 67.

«Рубль отреагировал на общемировой негатив ослаблением на 0,7%, хотя еще утром в пятницу казалось, что российская валюта в паре с долларом может попробовать на прочность отметку 65. Пока никаких внутренних причин, кроме всем известной слабости отечественной экономики, для продолжения обесценивания рубля нет. Но может последовать масштабная распродажа рисковых активов со стороны крупных фондов, и в этом случае рублю не устоять. Однако пока мы не видим причин для роста пары доллар/рубль выше отметки 67, которая стала разворотной на прошлой неделе», — прогнозировал аналитик.