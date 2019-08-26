Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа.

Курс доллара повысился на 36,89 копейки, составив 65,9735 рубля (65,6046 рубля на 26 августа). Курс евро вырос на 77,12 копейки до 73,3955 рубля (с 72,6243 рубля на 26 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,96 рубля (минус почти 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:35 мск стоил 73,31 рубля (минус 20 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 65,83 до 66,14 рубля за доллар и от 73,17 до 73,61 рубля за евро.