Аналитики компании «БКС Глобал Маркетс» позитивно оценивают отчетность Московской биржи за II квартал и ожидают дальнейшего роста котировок ее бумаг до 130 рублей. Сейчас акции Мосбиржи торгуются около 93 рублей. С начала года котировки выросли на 10,8%.

«Сильная динамика комиссионных и процентных доходов (за счет реализованных доходов), а также улучшение прогноза операционных расходов и капзатрат на 2019 год поддерживают наш позитивный взгляд на бумаги компании», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Елена Царева.

Квартальная чистая прибыль Московской биржи по МСФО составила 5,9 млрд рублей Скорректированная чистая прибыль составила 5,8 млрд рублей.

По итогам II квартала Мосбиржа получила чистую прибыль в размере 5,9 млрд рублей, увеличив результат на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заработать фондовая площадка смогла за счет роста процентных доходов. В БКС отмечают, что комиссионный доход достиг рекордного уровня — 6,6 млрд рублей. Это было связано с комиссиями, которые площадка заработала на торговле облигациями (объемы торгов облигациями во II квартале по сравнению с I кварталом выросли на 37%).



Компания планирует сократить расходы (прогноз роста операционных расходов на 2019 год — до 8—10% против 9—12%) и снизить капзатраты. Что касается решения площадки не выплачивать промежуточные дивиденды, то, как считает Царева, это не должно отразиться на уверенной динамике выплат акционерам.

