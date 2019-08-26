Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рубля за доллар с 65,1 рубля за доллар в апрельском прогнозе. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

Согласно обновленному макропрогнозу, в 2020 году курс рубля составит 65,7 рубля за доллар против 64,9 рубля за доллар в апрельском прогнозе, в 2021 году — 66,1 рубля за доллар против 65,4 рубля, в 2022-м — 66,5 рубля за доллар против 66,2 рубля.

Прогноз на 2023 год также изменен — на 66,9 рубля за доллар с 67 рублей, в 2024 году — на 67,4 с 68,6 рубля.

По словам министра, МЭР также понизило прогноз по цене нефти по итогам 2019 года до 62,2 доллара за баррель с 63,4 доллара за баррель в апрельском прогнозе. В 2020 году прогноз цены на нефть также снижается — до 57 долларов с 59,7 доллара за баррель.



Согласно прогнозу министерства, цена на нефть в 2021 году снизится до 56 долларов за баррель с 57,9 доллара за баррель в апрельском прогнозе, в 2022 году цена на нефть ожидается на уровне 55 долларов за баррель против 56,3 доллара за баррель, в 2023-м — на уровне 54 долларов за баррель против 55 долларов, в 2024-м — на уровне 53 долларов за баррель против 53,5 доллара за баррель в апрельском прогнозе.