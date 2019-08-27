В Минфине не считают целесообразным увеличивать размер налогового вычета, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Московской бирже.

«Мы не видим такой необходимости, хотя рассматривали изначально такую возможность», — сказал он. При этом Моисеев не исключил, что государство может пойти на увеличение вычета для владельцев счетов, которые пользуются вычетом на полученный доход (тип В).

В настоящее время средняя сумма на ИИС в брокерских компаниях оценивается в 410 тыс. рублей, на счетах доверительного управления находится 355 тыс. рублей. Суммарно частные инвесторы держат в ИИС более 120 млрд рублей.

По данным ФНС, за 2018 год налоговый вычет на взносы (тип А) получили более 43 тыс. инвесторов на сумму 1,8 млрд рублей. Средняя сумма вычета составила 43 тыс. рублей.