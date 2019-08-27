Минфин России в сентябре рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) для населения, объем выпуска будет не больше, чем в прошлый раз, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«Осенью, в сентябре это и запустим. Конкретную дату пока воздержусь назвать. Мы пытаемся поймать петуха за хвост — правильно почувствовать, когда выйти на рынок, чтобы это было удобно нам и чтобы мы избыточные ресурсы не задействовали без хорошей отдачи», — сказал он.

Сторчак отметил, что в ближайшее время министерство запустит соответствующую рекламную кампанию.

Он не стал называть объем выпуска, отметив, что можно делать впоследствии дополнительные выпуски облигаций. «Да нет, больше не будет», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли объем выпуска больше, чем в прошлый раз.

Минфин в конце апреля 2017 года начал продажу ОФЗ для населения, дебютировав с трехлетним выпуском объемом 15 млрд рублей. Первые выпуски размещались с большим успехом, однако позже спрос на этот инструмент снизился.