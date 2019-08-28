В этом году банки привели на фондовый рынок 83% новых клиентов, брокеры — только 17%, свидетельствуют данные Московской биржи. Об этом сообщает РБК .

Количество новых уникальных клиентов на Московской бирже в прошлом году увеличилось более чем втрое — до 826 тыс. с 259 тыс. по итогам 2017 года, а за семь месяцев 2019-го новых брокерских счетов открыто уже больше, чем за весь предыдущий год, — 926 тыс. Главными поставщиками частных инвесторов на фондовый рынок стали банки: количество новых открытых ими брокерских счетов в 2018 году выросло в 7,5 раза, до 617 тыс., а за семь месяцев 2019-го уже составляет 767 тыс.

По словам экспертов, частные инвесторы приходят в основном на долговой рынок. Их доля на первичном рынке облигаций по итогам семи месяцев 2019 года составила 11,9%, на вторичном — 8,3%. Приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, но у новых инвесторов, пришедших на фондовый рынок от банков, много пустых счетов.