Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 8 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 66,43 рубля (минус 28 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 4 копейки и составил 73,65 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в среду ожидается возвращение пары доллар/рубль в район 66.

«Сегодня последний день налогового периода, но, похоже, крупные экспортеры уже аккумулировали необходимые для расчетов с бюджетом рубли, не откладывая это на последний день. По крайней мере, вчера мы не видели на рынке избыточного предложения валюты. Сегодня ждем возвращения пары доллар/рубль в район 66. Причин для дальнейшего ослабления рубля нет. Наоборот, российская валюта должна отыграть рост нефти и утреннюю стабилизацию доллара к основным мировым валютам», — прогнозировал он.