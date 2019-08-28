Фондовые торги в РФ в среду завершились ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,68% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 677,31 пункта. Индекс РТС повысился на 0,64% — до отметки 1 266,71.



Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 2,13%, «АЛРОСы» — на 1,69%, МТС — на 1,63%, Мосбиржи — на 1%, «Газпрома» — на 0,65%, «Магнита» — на 0,51%, «Норильского никеля» — на 0,29%, ВТБ — на 0,23%, Сбербанка — на 0,19%, бумаги «Яндекса» — на 0,17%.

«В среду российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику, чему поспособствовал внешний фон. Так, «быков» поддержала ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне существенного снижения запасов углеводородов в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 60 долларов за баррель», — комментирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«После тестирования в начале недели поддержки на уровне 2 640 пунктов (по индексу Мосбиржи. — Прим. Банки.ру) рынку удалось начать волну восстановления. При этом сегодня индекс Мосбиржи преодолел краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от исторических максимумов. Однако пока говорить о развороте и начале полноценного роста не стоит. Сигналом к такому развитию событий, на наш взгляд, может стать подъем индекса выше 2 750 пунктов, что отменит сценарий снижения, целью которого выступает диапазон 2 550—2 590 пунктов», — добавляет эксперт.



Отметим, что «ЛУКОЙЛ» в среду опубликовал финансовые результаты по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года составила 330,5 млрд рублей, увеличившись на 19,6% по сравнению с первым полугодием 2018-го. Кроме того, компания сообщила сегодня о погашении 35 млн своих обыкновенных акций с целью уменьшения уставного капитала.

