Фондовые индексы РФ заметно повысились по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 2 714,25 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,44% — до уровня 1 284,94.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 3,1%, «Газпрома» — на 2,07%, Сбербанка — на 1,47%, «Магнита» — на 1,03%, «Норильского никеля» — на 0,83%, Московской биржи — на 0,56%; бумаги «Яндекса» и ВТБ прибавили в цене по 0,29%, «АЛРОСы» — 0,11%. Котировки акций МТС снизились на 0,26%.



«В четверг российский фондовый рынок продолжил волну восстановления на позитивном внешнем фоне и поддержке со стороны корпоративных новостей. Основным фактором, способствовавшим покупкам в наших акциях, стала динамика западных площадок… При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции чуть выше 60 долларов за баррель, стала нейтральным фактором для наших бумаг», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, «покупатели положительно оценили довольно невзрачный внешний фон и решили: раз нет ничего особенно плохого, значит, есть повод купить».