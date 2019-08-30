Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился менее чем на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 8 копеек. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 4 копейки и составил 66,55 рубля, а евро подешевел до 73,47 рубля (минус 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в пятницу ожидается продолжение укрепления рубля.

«Рубль в паре с долларом закрыл вчерашние торги на отметке 66,5. Более сильному росту российской валюты препятствует дорогой доллар. Так, пара евро/доллар, похоже, уже пустила корни под отметкой 1,11 и никак не может забраться выше. Более того, нарастает угроза пробития отметки 1,10, что может спровоцировать массовое закрытие лонгов по стопам и уведет доллар на новые высоты. Однако сегодня мы ждем продолжения укрепления рубля, вплоть до попытки закрепиться ниже отметки 66 рублей за доллар», — пояснял эксперт.